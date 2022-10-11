В небе над востоком Японии пролетел метеорит Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь с понедельника на вторник над несколькими районами восточной части Японии пролетел метеорит. Об этом сообщил телеканал TV Asahi.

По словам очевидцев, небесное тело перемещалось со скоростью около 50 км в секунду. Сведений о возможном падении метеорита не приводится.

В 2020 году в ночном небе над Токио взорвался метеорит. Звук слышали многие местные жители, правда, как потом они признавались в соцсетях, этот грохот приняли за буйных соседей или шум, доносящийся с дороги. Те, кто был на улице в момент падения метеорита, видели яркую вспышку, так что сразу стало очевидно, что дело не в соседях. Даичи Фудзи, куратор городского музея Hiratsuka в префектуре Канагава, поспешил проверить камеру, установленную на балконе дома. Ему повезло - метеорит попал в кадр.