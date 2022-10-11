Премьер-министр Польши Моравецкий обвинил Норвегию в попытке нажиться на экспорте газа в Европу Фото: REUTERS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Норвегию в попытке нажиться на экспорте газа в Европу после снижения поставок из России. Об этом во вторник, 11 октября, пишет издание Washington Post.

"Критики называют доходы с продажи энергоресурсов неприличными. Премьер-министр Польши призвал Норвегию поделиться ее "чрезмерными, гигантскими" доходами с Украиной, обвинив Осло в косвенной наживе на конфликте", — говорится в статье.

Издание подчеркнуло, что Осло не согласно с упреками в свой адрес, указывая на поддержку санкций ЕС, выделение военной помощи Киеву, а также поддержку самой Европы газом.

Ранее министр энергетики и нефти Норвегии Терье Осланд сообщил, что норвежские власти не намерены снижать цены на природный газ для импортеров в странах ЕС даже несмотря на энергетический кризис. Свою позицию он объяснил тем, что нефтяные компании ведут работу на коммерческой основе и навязывать бизнесу контракты по цене ниже рыночной было бы неправильно. Осланд также припомнил, что ЕС отказался от долгосрочных контрактов в пользу спотовых 20 лет назад.

Серьезные дефицит топлива может возникнуть в ЕС из-за отказа ряда европейских стран оплачивать поставки российских энергоресурсов в рублях (как того требует Москва). Из-за этого появляется риск полной остановки поставок российского газа в целый ряд европейских государств.