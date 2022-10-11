США вплотную приблизились к красной линии, поставляя вооружение Украине — посол Фото: Евгения ГУСЕВА

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США и их союзники вплотную подошли к красной линии, продолжая поставки вооружения Украине.

«Призываем США и их союзников не пересекать красных линий, к которым они вплотную приблизились. Перестать накачивать режим смертоносными вооружениями», — приводит его слова ТАСС.

Посол подчеркнул, что продолжение поставок приведёт к дальнейшим жертвам, а также к затягиванию конфликта.

Антонов обратил внимание на заявление американских властей об их готовности продолжать оказывать военную помощь Киеву. По его словам, это воспринимается «как ещё одно подтверждение факта закрепления Вашингтона в статусе участника конфликта».

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что накачка Украины вооружениями - путь к конфронтации между Россией и Штатами. По его словам, в данной ситуации проявляется "близорукость американцев".

До этого публикация американского издания Newsweek о том, что Соединенные Штаты пообещали оказать Украине военную помощь на 25,2 млрд долларов, в то время как Европа "не взяла на себя существенных новых обязательств", огорчила читателей. По мнению многих комментаторов, поставки вооружений и боеприпасов Киеву – это пустая трата ресурсов, которая может быть выгодна разве что лично президенту США Байдену и американскому военно-промышленному комплексу.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.