Экс-депутат бундестага Гердт назвал теракт на Крымском мосту провокацией Фото: ТАСС

Экс-депутат бундестага, член правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт заявил, что теракт на Крымском мосту спланирован извне, а его цель — поставить крест на переговорах по украинскому конфликту.

"Как только начинает вырисовываться ситуация, в которой возможны или могли бы быть мирные решения этого конфликта — по крайней мере начало переговоров, — сразу включается хорошо спланированная провокация, которая ставит крест на этих попытках", — приводит его слова РИА Новости.

10.10.2022 стало датой самого мощного с начала спецоперации удара по Украине. Ракеты летели прямо по крупнейшим городам — Киеву, Харькову, Львову, Одессе, Кривому Рогу. Точечно выбивая инфраструктуру — связь, электричество. Около 200 ракет за одно утро обеспечили удары по Украине и взрывы в Киеве.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.