Что произошло в ночь на 11 октября

Военный эксперт Сивков: удар по инфраструктуре Украины носил демонстративный характер Фото: REUTERS

Доктор военных наук Константин Сивков заявил, что удар высокоточным оружием по инфраструктуре Украины, несмотря на массированный характер, носит демонстративный характер.

Генеральная ассамблея ООН приняла решение не проводить тайное голосование по резолюции западных стран о непризнании референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Глава МИД Новой Зеландии Нанайя Махута объявила о введении санкций против ещё 51 россиянина и 24 должностных лиц, связанных со вступившими в состав России в ходе референдумов территориями.

Наталья Королева в минувшие выходные приняла участие в фольклорном концерте на сцене Кремлевского дворца. Для своего выступления исполнительница хита «Желтые тюльпаны» выбрала весьма экстравагантный наряд. Певица нарядилась с ног до головы в красное: платье, колготки и туфли одинакового оттенка. Облегающий наряд эффектно подчеркнул фигуру Натальи. Особенно удалось декольте.

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Секретарь Совбеза Чечни, командир спецподразделений "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что российские войска расширяют линию обороны в ЛНР, вместе с тем украинская сторона потеряла более 50% личного состава и техники.

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Любовь Толкалина отправилась в теплые края: 44-летняя актриса проводит отпуск на Мальдивских островах. В соцсетях артистка щедро делится с поклонниками своими пляжными снимками. Актриса уже продемонстрировала стройную фигуру в бикини и рассказала о том, как занимается дайвингом.