Депутат Госдумы Шеремет призвал украинских военных свергнуть националистическую власть на Украине Фото: REUTERS

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал украинских военных свергнуть националистическую верхушку и взять власть в свои руки ради сохранения страны.

"Уверен, что в рядах украинской армии еще остались достойные люди, которым не чужда офицерская честь и будущее своей страны. Пора брать власть в стране в свои руки и свергнуть нынешнюю продажную националистическую верхушку, которая полностью подконтрольна западным кураторам", - сказал он в беседе с РИА Новости.

По его мнению, приход к власти в стране здравомыслящих сил позволит сохранить жизни и страну.

Ранее президент России Владимир Путин во время заседания с представителями Совбеза РФ глава государства обратился к украинским солдатам. Путин призвал их брать власть в свои руки, отметив, что вместе с ними будет проще урегулировать ситуацию.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, хотя киевские пропагандисты и продолжают кричать, что "нацизма на Украине нет – это знает каждый идиот", только идиот и может не видеть, как "коричневая чума" захватывает некогда самую богатую, промышленно развитую, обеспеченную продовольствием и наделенную благословенным климатом часть СССР. Увы, наследство державы-победительницы фашизма бездарно проедено и разворовано. Самая богатая республика постсоветского пространства стала самой нищей в Европе страной. Подробнее читайте здесь.