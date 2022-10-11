В Китае считают, что США хотят настроить мир против России через конфликт на Украине

США подстрекают Киев к эскалации конфликта в собственных интересах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон стремится извлечь максимальную выгоду за счет эскалации конфликта на Украине, поэтому он не заинтересован в его урегулировании. Об этом пишет китайское издание Global Times.

При этом речь идет не только о финансовой прибыли предприятий американской оборонной промышленности, но и о геополитических планах. Белый дом хочет ослабить Европу и сделать ее зависимой от себя еще и в энергетическом плане, а также настроить как можно большее количество стран против России.

Китайские журналисты уверены, что Соединенные Штаты не только его спровоцировали, но и всячески "подливают масла в огонь" для продолжения сражений "до последнего украинца".

"США с удовольствием наблюдают за эскалацией конфликта, его развитие вовсе не зависит от того, действительно ли Украина полна решимости сражаться до последнего украинца, а от того, нужно ли Штатам, чтобы он продолжался", - говорится в публикации.

При этом из себя Вашингтон пытается "строить невинного". Например, в последнее время у Белого дома появился "ритуал" разъяснять заявления президента Джозефа Байдена, чтобы "обелить" их и сделать менее заметной истинную подстрекательную роль США.

Как ранее писал сайт KP.RU, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США и их союзники вплотную подошли к красной линии, продолжая поставки вооружения Украине. Посол подчеркнул, что продолжение поставок приведёт к дальнейшим жертвам, а также к затягиванию конфликта.

Напомним, Джозеф Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон намерен продолжить оказывать военную помощь Киеву. Хозяин Белого дома также "указал на текущее взаимодействие с союзниками и партнерами с тем, чтобы Россия продолжила нести издержки".