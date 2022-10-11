Рогов предрек быстрое освобождение части Запорожской области от ВСУ

В Запорожье ожидают полного освобождения территории от ВСУ Фото: REUTERS

Часть территории Запорожской области, занятая Вооруженными силами Украины (ВСУ), может быть освобождена совсем скоро. Такое мнение выразил член главного совета региональной администрации Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

"Пусть украинские боевики не тешат себя иллюзиями, - подчеркнул Рогов. - Освобождение занятых на сегодня ими позиций в Запорожской области может произойти намного быстрее, чем многим кажется".

Чиновник не исключил, что 14 октября украинская армия может организовать наступление, приуроченное к празднованию дня защитника страны.

Рогов также напомнил, что в этот же день жители Запорожья отмечают сразу три важных праздника: День освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков, День запорожского казачества и Покрова Пресвятой Богородицы.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее Владимир Рогов сообщил, что по военным объектам в подконтрольном Украине городе Запорожье нанесены удары. По его словам, целями также стали объекты гражданской инфраструктуры, которые используются украинскими боевиками и западными наемниками в качестве военных баз либо мест хранения вооружения и боеприпасов.

Напомним, член главного совета региональной администрации рассказал, что иностранные наемники более чем из 30 государств находятся в городе Запорожье, который остается под контролем Украины.

По словам Владимира Рогова, большую часть наемников составляют поляки - их в Запорожье сейчас "тысячи бойцов". При этом, как удалось выяснить властям Запорожской области РФ, ключевые решения в так называемых "иностранных корпусах" ВСУ принимают наемники из Великобритании.