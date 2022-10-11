Самый дорогой особняк Лондона выставлен на продажу

В Лондоне выставлен на продажу особняк в Найтсбридже с видом на Гайд-парк Фото: Gareth E. Kegg / Wikimedia

В Лондоне на продажу повторно выставлен самый дорогой дом в столице Великобритании. Речь, по данным агентства Bloomberg, идет о лондонском особняке в Найтсбридже с видом на Гайд-парк.

Как отмечают источники издания, дорогостоящий дом продает китайский миллиардер Хуэй Ка Янь, являющийся основателем застройщика Evergrande Group. Известно, что данный особняк был приобретен бизнесменом меньше трех лет назад за 210 млн фунтов стерлингов (порядка 232 млн долларов США).

Поводом для продажи особняка стали серьезные финансовые проблемы, возникшие у девелопера из КНР. Из-за краха его компании Хуэй Ка Янь лишился существенной части своего состояния и выпал из числа богатейших бизнесменов Китая. В вязи с этим он сейчас активно пытается распродать все свои наиболее дорогостоящие активы - в их число попал и элитный лондонский особняк.

За какую сумму Хуэй Ка Янь намерен продать принадлежащий ему самый дорого дом Лондона, в публикации Bloomberg не уточняется.