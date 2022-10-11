Володин заявил, что Зеленский встал в один ряд с Усамой бен Ладеном

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин жестко высказался об украинском президенте Владимире Зеленском Фото: из соцсетей

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сравнил украинского президента Владимира Зеленского с Усамой бен Ладеном и заявил, что Запад, оказывая поддержку Киеву, спонсирует терроризм.

По словам российского политика, после теракта на Крымском мосту можно сделать вывод о том, что Украина из-за действий своего высшего военно-политического руководства фактически превратилась в государство-террориста, с которым властям РФ попросту не о чем разговаривать.

"Киевский режим стал террористическим. Регулярные обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций — Запорожской и Курской, убийства общественных деятелей на территории Украины и России, диверсия на Крымском мосту. Президент Украины, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами. В этой связи хочется напомнить правило, известное во всем мире: с террористами не договариваются", - написал Володин в своем официальном телеграм-канале.

Ранее стало известно о том, что возбужденное Следственным комитетом РФ резонансное уголовное дело о взрыве на Крымском мосту поручено расследовать спецуправлению в центральном аппарате СКР, которое сами следователи называют военным. Именно его специалисты уже восемь лет разбираются в обстоятельствах преступлений против мирных жителей Донбасса. Таким образом, фактически организованный и спланированный украинскими спецслужбами теракт на Крымском мосту будет расследоваться как военное преступление.