Рябков предупредил Запад об опасности неконтролируемой эскалации из-за военной помощи Киеву

МИД России предупредил Запад об опасности неконтролируемой эскалации Фото: Михаил ФРОЛОВ

Военная помощь Киеву со стороны Запада может привести к неконтролируемой эскалации. Об этом заявил РИА Новости замглавы министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

"Предупреждаем и надеемся, что в Вашингтоне и других западных столицах осознают опасность неконтролируемой эскалации", - подчеркнул Рябков, добавив, что Россия не заинтересована в прямом столкновении с НАТО.

Он обратил внимание, что западные страны обучают украинских боевиков, предоставляют им спутниковые снимки и другие разведданные, а также помогают планировать операции Вооруженных сил Украины.

Россия будет принимать адекватные контрмеры, в том числе ассиметричного характера, в ответ на вовлеченность Соединенных Штатов и Евросоюза в конфликт на Украине, отметил дипломат.

Как ранее писал сайт KP.RU, Сергей Рябков сообщил, что Москва ранее предупреждала Вашингтон о приближении к опасной черте из-за помощи Украине и наращивании агрессивности курса. По его словам, Вашингтона действует все агрессивнее, в то время как Москва ответственно относится к собственной линии.

Напомним, американский президент Джо Байден выразил мнение, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру может грозить ядерная война. Кроме того, Байден решил возложить вину за эскалацию на российское руководство. Американский лидер уверен, что президент России Владимир Путин "не шутит, когда говорит о ядерном оружии".