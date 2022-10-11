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Политика11 октября 2022 5:45

Рябков предупредил Запад об опасности неконтролируемой эскалации из-за военной помощи Киеву

Дипломат отметил, что Россия будет принимать адекватные контрмеры
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
МИД России предупредил Запад об опасности неконтролируемой эскалации

МИД России предупредил Запад об опасности неконтролируемой эскалации

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Военная помощь Киеву со стороны Запада может привести к неконтролируемой эскалации. Об этом заявил РИА Новости замглавы министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

"Предупреждаем и надеемся, что в Вашингтоне и других западных столицах осознают опасность неконтролируемой эскалации", - подчеркнул Рябков, добавив, что Россия не заинтересована в прямом столкновении с НАТО.

Он обратил внимание, что западные страны обучают украинских боевиков, предоставляют им спутниковые снимки и другие разведданные, а также помогают планировать операции Вооруженных сил Украины.

Россия будет принимать адекватные контрмеры, в том числе ассиметричного характера, в ответ на вовлеченность Соединенных Штатов и Евросоюза в конфликт на Украине, отметил дипломат.

Как ранее писал сайт KP.RU, Сергей Рябков сообщил, что Москва ранее предупреждала Вашингтон о приближении к опасной черте из-за помощи Украине и наращивании агрессивности курса. По его словам, Вашингтона действует все агрессивнее, в то время как Москва ответственно относится к собственной линии.

Напомним, американский президент Джо Байден выразил мнение, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру может грозить ядерная война. Кроме того, Байден решил возложить вину за эскалацию на российское руководство. Американский лидер уверен, что президент России Владимир Путин "не шутит, когда говорит о ядерном оружии".