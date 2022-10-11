Небензя назвал мошенничеством ситуацию с голосованием в ООН по резолюции о референдумах в Донбассе

Постпред РФ при ООН Василий Небензя выступил с громким политическим заявлением Фото: REUTERS

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о "возмутительном мошенничестве" при голосовании за резолюции организации по поводу референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Российская сторона заявляла о необходимости проведения тайного голосования по этому вопросу, но в итоге оно будет проходить в открытом формате.

"Это возмутительно. Я никогда не видел таких манипуляций с Генассамблее когда-либо ранее. Не уверен, что вы можете найти в истории что-либо похожее на то, что произошло сегодня. Это очевидно двойные стандарты и нарушение добропорядочности председательства", - цитирует высокопоставленного российского дипломата информагентство РИА Новости.

Речь идет о резолюции, которая предполагает осуждение проведенных референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье, а также непризнание их результатов и присоединения к России четырех новых регионов (Луганской народной республики, Херсонской области, Донецкой народной республики и Запорожской области).

Референдумы в ЛДНР, Херсоне и Запорожье проводились с 23 по 27 сентября нынешнего года. По итогам общенародного голосования жители всех четырех регионов высказались за вхождение в состав России. В итоге 30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин публично подписал соответствующие официальные договоры.