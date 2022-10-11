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Политика11 октября 2022 6:51

Украинские журналисты сообщили о взрывах в Киевской и Одесской областях

Слышны громкие хлопки и в нескольких других регионах
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
В нескольких регионах Украины сообщают о взрывах

В нескольких регионах Украины сообщают о взрывах

Фото: REUTERS

Взрывы зафиксированы сразу в нескольких регионах Украины, в том числе в Киевской и Одесской областях. Об этом сообщают украинские средства массовой информации во вторник, 11 октября 2022 года.

По данным журналистов, громкие хлопки слышны также в Виннице, Кривом Роге и Ровно. По предварительной информации, работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

Как ранее писал сайт KP.RU, второй день подряд на Украине объявляют воздушную тревогу. Местные журналисты сообщают, что сирены воют в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Черниговской, Винницкой и Сумской областях

Напомним, власти Украины на фоне массированных ракетных ударов России по инфраструктуре страны потребовали от Соединенных Штатов начать поставки баллистических ракет ATACMS с радиусом действия до 300 километров, а также истребителей и систем зенитно-ракетных комплексов.