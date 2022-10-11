Украинские журналисты сообщили о взрывах в Киевской и Одесской областях

В нескольких регионах Украины сообщают о взрывах Фото: REUTERS

Взрывы зафиксированы сразу в нескольких регионах Украины, в том числе в Киевской и Одесской областях. Об этом сообщают украинские средства массовой информации во вторник, 11 октября 2022 года.

По данным журналистов, громкие хлопки слышны также в Виннице, Кривом Роге и Ровно. По предварительной информации, работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

Как ранее писал сайт KP.RU, второй день подряд на Украине объявляют воздушную тревогу. Местные журналисты сообщают, что сирены воют в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Черниговской, Винницкой и Сумской областях

Напомним, власти Украины на фоне массированных ракетных ударов России по инфраструктуре страны потребовали от Соединенных Штатов начать поставки баллистических ракет ATACMS с радиусом действия до 300 километров, а также истребителей и систем зенитно-ракетных комплексов.