Казахстан решил эвакуировать сотрудников посольства в Киеве

Казахстан намерен эвакуировать сотрудников своего посольства в Киеве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Астана решает вопрос эвакуации сотрудников посольства Казахстана в Киеве. Об этом сообщил журналистам официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) республики Айбек Смадияров во вторник, 11 октября 2022 года.

"Сейчас вопрос стоит не о закрытии посольства, вопрос стоит об эвакуации сотрудников нашего посольства, - уточнил Смадияров. - Этот вопрос в ближайшие дни будет решен. Эвакуация, скорее всего, будет полная".

Куда именно планируется эвакуировать персонал диппредставительства, в МИД Казахстана не уточнили.

Как ранее писал сайт KP.RU, посольство США в Киеве обратилась к американским гражданам, которые находятся на территории Украины, с призывом срочно покинуть эту страну, как только это будет безопасно. Для этого рекомендовано воспользоваться частным наземным транспортом.

Напомним, в конце сентября посольство Италии рекомендовало своим гражданам покинуть Россию, если пребывание в стране не продиктовано необходимостью.

Как отмечается в сообщении, наблюдается резкий рост цены на авиабилеты, кроме того, поступают новости о длинных очередях на границах России и соседними странами. Посольство рекомендовало итальянцам как можно быстрее купить билеты на коммерческие рейсы, если необходимо покинуть РФ.