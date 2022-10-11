Горнолыжный спуск «Усть-Корал» в Тынде откроется после двухлетнего перерыва

Горнолыжный сезон в «Усть-Корале» откроется в конце октября. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области после двухлетнего перерыва вновь откроется один из самых популярных горнолыжных спусков региона – «Усть-Корал». Снежный склон в Тынде встретит посетителей обновленной инфраструктурой. В этом году на спортивной базе провели ремонт систем, необходимых для оснежения, и устранили другие технические неисправности.

«Провести ремонт и закупить оборудование мы смогли благодаря Единой субсидии Минвостокразвития, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов. - Выделить 19 миллионов рублей области поручил зампред Правительства Юрий Трутнев. Самым ценным приобретением стала снегоуплотнительная машина – ратрак. Кроме того, базу оснастили новыми снегогенераторами, которые смогут работать в более суровых условиях, чем те, что использовались раньше».

На средства субсидии также были закуплены снегоход «Буран» и нестационарные административно-бытовые комплексы для спортсменов. Горнолыжный сезон в «Усть-Корале» откроется в конце октября.

В прошлом спуск в Тынде привлекал посетителей не только из Приамурья, но и со всего Дальнего Востока. На его склонах катались и любители горных лыж, и профессиональные спортсмены, приезжавшие сюда на тренировки. Обновление спортивной базы позволит «Усть-Коралу» снова стать популярным местом для отдыха и занятий спортом. В этом году амурский горнолыжный спуск принимается участие национальной премии «Горы России». Он заявлен сразу в двух номинациях.