Чернышенко сообщил, что на играх "Мы вместе. Спорт" паралимпийцы побили 4 мировых и 10 европейских рекордов

Дмитрий Чернышенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко подвел итоги Летних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт", которые прошли в Сочи с 3 по 9 октября 2022 года.

По его словам, в ходе турниров паралимпийцы побили 4 мировых и 10 европейских рекордов, а общее число участников превысило 1,2 тысячи спортсменов из 11 стран, в том числе России, Армении, Белоруссии, Германии, Грузии, Казахстана и Сербии. Количество спортсменов оказалось в 12 раз больше, чем на аналогичных Зимних играх.

"В честной и справедливой борьбе российские спортсмены завоевали более 1000 медалей, - уточнил Чернышенко. - В плавании и легкой атлетике зафиксировано превышение 4 мировых рекордов и 10 рекордов Европы".

В общей сложности было разыграно 369 комплектов наград. Россияне взяли 337 золотых, 343 серебряные и 378 бронзовых медалей.

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, что среди участников Летних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" есть и персональные рекордсмены. Так, пловец из Белоруссии Игорь Бокий завоевал семь наград, из них шесть – золотых, а россияне Наталия Буткова, Александра Зяблицева, Виктория Ищиулова, Роман Жданов и Зоя Щурова стали шестикратными чемпионами.

Напомним, паралимпийские игры в Сочи включали в себя состязания по девяти видам спорта: легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, стрельбе из лука, паратхэквондо, фехтованию на колясках, футболу лиц с заболеванием церебральным параличом, шашкам и шахматам.