ABC: “российские хакеры” атаковали сайты аэропортов США Фото: REUTERS

Американские издания ABC и CNN заявили о том, что на сайты аэропортов США совершили кибератаки хакеры из России. По словам CNN, группа Killnet, лидер которой недавно заявил о намерении дать «отпор врагу», взломала 14 сайтов аэропортов по всей стране.

Первые сбои в работе обнаружили около 3:00 (10:00 по Москве) в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Затем сотрудники международного аэропорта Лос-Анджелеса и международного аэропорта О'Хара в Чикаго отметили атаки на их систему безопасности. Об этом сообщает уже издание ABC News.

Ссылаясь на высокопоставленного чиновника, телеканал АВС пишет, что атаки производились на сайты с информацией о времени ожидания и степени загруженности рейсов, а не ресурсы с данными управления воздушного движения, внутренней связи, координации авиакомпаний и транспортной безопасности. По словам источника, взлом оказался лишь временным “неудобством”.

Телеканал CNN со ссылкой на главу аппарата Агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США Кирстена Тодта пишет, что в атаке виновна а хакерская группировка Killnet. Однако на работу в аэропортах вызванные сбои не поменялись.

«Очевидно, мы отслеживаем ситуацию, и нет никакого беспокойства по поводу сбоев в работе (аэропортов)», — цитирует телеканал эксперта.

1 октября 2022 года хакеры слили в интернет номера мобильных телефонов премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и еще 25 членов правительства. Украденные данные взломщики продавали всего за 6,49 фунта (около 435 рублей).