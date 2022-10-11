Зюганов назвал провокацией задержание его внука

Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал сообщения нескольких телеграм-каналов о задержании своего внука Леонида Зюганова, который якобы покинул АЗС, не дождавшись списания средств с карты за оплату бензина. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 11 октября 2022 года.

По словам главы коммунистов, это является провокацией, которые уже имели место против возглавляемой Зюгановым политической партии.

"Да, провокация, - приводит агентство ответ Зюганова. - Они и не прекращались".

Как ранее писал сайт KP.RU, Геннадий Зюганов в беседе с политическим обозревателем "Комсомольской правды" Александром Гамовым заявил, что российский лидер Владимир Путин не дал Западу задушить Россию.

Напомним, в пресс-службе КПРФ опровергли слухи о том, что лидер партии Геннадий Зюганов обращался к президенту России с просьбой не назначать главу Чечни Рамзана Кадырова министром обороны государства.