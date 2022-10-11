Ямал предоставит дополнительные меры социальной поддержки военнослужащим и их семьям. Они коснутся также работников федеральных структур, которые находятся в командировках в зоне специальной военной операции, добровольцев и контрактников.

«Приняли комплекс мер поддержки наших военнослужащих и их семей. Ребята должны знать, что их близкие под защитой, им уделяется особое внимание, - отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. - Мы активно мониторим предложения, которые поступают от ямальцев. Они легли в основу уже принятых мер и будут учитываться при дальнейшей проработке. Один из примеров – первоочередное право на обеспечение детей военнослужащих путевками в летние лагеря. С такой просьбой обратились родители в соцсетях, и уже сегодня введена новая приоритетная категория».

Расширенный комплекс мер касается сферы здравоохранения. В частности, при амбулаторном лечении дети военнослужащих до 18 лет будут обеспечены бесплатными лекарствами. Получить медицинское обслуживание в больницах Ямала члены семей смогут без очереди. Детям из семей военнослужащих предоставят возможность один раз в год отдохнуть и поправить здоровье на территории России.

Военнослужащих и их семьи будут в первоочередном порядке включать в списки получателей социальных выплат на приобретение или строительство жилья по программам для молодых семей и семей, выбывших по достижении предельного возраста из таких программ. Также для них отменят арендную плату за государственное имущество и земельные участки, расположенные в регионе.

Для семей военнослужащих полностью отменяется транспортный налог. Супругам и детям защитников регион возместит затраты на обучение при подготовке водителей категории Б в лицензированных ямальских автошколах.

Нетрудоустроенным супругам военнослужащих окажут содействие в поиске работы, а также обеспечат региональную доплату до максимального размера пособия по безработице.

Родители, работающие вахтовым методом или посменно, смогут воспользоваться стационарными социальными услугами в приоритетном порядке. В муниципалитетах, где есть такая возможность, дети старше трех лет смогут пребывать в организации социального обслуживания круглосуточно. Сейчас стационарные отделения работают в Надыме, Новом Уренгое, Муравленко, Ноябрьске и Пуровском районе.

Предпринимателям, которые взяли льготные кредиты при помощи окружных организаций помощи малому и среднему бизнесу, будет дана отсрочка по платежам процентов и основного долга. Тем, кто реализует окружные гранты, продлят сроки отчетности и достижения результатов по ним.

Для самих военнослужащих предусмотрена единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей. На медицинские услуги по реабилитации выделяется сертификат на 120 тысяч рублей. Также военнослужащим и членам их семей будет предоставляться бесплатная психологическая и юридическая помощь.