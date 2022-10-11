Глава КГБ Белоруссии считает, что переломный момент в СВО наступит в ноябре-феврале

Перелом в ходе проведения российской военной спецоперации на Украине может произойти уже в самое ближайшее время Фото: Минобороны РФ

Глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель полагает, что переломный момент в специальной военной операции на Украине может наступить уже через несколько месяцев - в ноябре – феврале.

По его мнению, подобный сценарий развития событий станет реальным в случае успешного проведения в РФ частичной мобилизации, объявленной президентом страны Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года.

"Если Российская Федерация качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу. По нашим оценкам, в период ноября этого года до февраля следующего будет переломный момент", - цитирует информагентство "Sputnik Беларусь" высокопоставленного белорусского силовика.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что, по его мнению, нанесенный Вооруженными силами РФ 10 октября нынешнего года массированный удар по объектам инфраструктуры Украины, свидетельствует о кардинальном изменении подходов к проведению российской военной спецоперации. Он полагает, что, если его предположение окажется верным, то конфликт на Украине может завершится победой России уже в обозримой перспективе.