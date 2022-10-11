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Политика11 октября 2022 8:44

AFP: Анкара рассчитывает, что Путин и Эрдоган встретятся на саммите в Астане

Мероприятие состоится 12 октября 2022 года
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Анкара рассчитывает, что президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретятся на саммите в Астане, который состоится в среду, 12 октября 2022 года. Об этом сообщает агентство France Press (AFP) со ссылкой на слова турецкого чиновника.

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил встречу Путитна и Эрдонана на саммите в Астане. По его словам, лидеры России и Турции могут обсудить возможные переговоры Москвы с США, Британией, Германией и Францией по украинскому вопросу.

Напомним, президент РФ провел телефонный разговор с лидером Турции в пятницу, 7 октября 2022 года. Одной из тем беседы стали двусторонние российско-турецкие отношения и их дальнейшее развитие.

Путин и Эрдоган также обсудили текущую ситуацию на Украине. В частности, турецкая сторона заявила о готовности способствовать мирному урегулированию конфликта.