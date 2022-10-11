В школах Омска усилили меры безопасности после трагедии в Ижевске

В школах Омска введи дополнительные меры безопасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После массового убийства школьников в одной из школ Ижевска, которое случилось 26 сентября, директорам омских школ пришла депеша усилить меры безопасности. Прошло две недели, и Город55 выяснял, что именно было выполнено из наказов руководства за этот период.

Как обычно выглядят школьные охранники, известно всем. Как правило, это пенсионеры, неспособные дать отпор настоящим преступникам. Поэтому министерство образования Омской области для начала организовало обучение со всеми сотрудниками омских школ. С этого момента в каждой школе должны быть вахтеры и сторожи, разработанный до мелочей план эвакуации людей при угрозе теракта и другой план – при угрозе ЧС.

Проверяем наличие требований. Так в школе № 151 Омска видим высокое ограждение по периметру, на вахте сидят учитель и вахтер, рядом - металлоискатель. Сотрудники не задают лишних вопросов, но проверяют документы. И посторонних в школу не запускают: родители ждут детей в просторном коридоре.

В омской школе № 24 пришедших фиксируют камеры видеонаблюдения, бабушка-вахтер рассказывает о тревожной кнопке и отдельной комнате для охраны, где на мониторы выводится видео со всей системы видеонаблюдения.

Всего в омских школах установлено 1285 кнопок тревожной сигнализации, 1231 школа оснащена системой оповещения при пожаре, 1296 школ обнесены по периметру забором, 1306 школ освещены. Система видеонаблюдения работает в 1191 учреждении, металлоискателями – стационарными и ручными – располагают в 717 школах.