17 тысяч школьников Чувашии обучаются плаванию

Согласно документу, навык плавания осваивают школьники младших классов. В отдельных муниципалитетах охват детей, участвующих в программе, расширился. К реализации Указа Главы Чувашии присоединились ученики старшего возраста. К примеру, на базе 25-метрового плавательного бассейна, построенного в Чувашии по федеральному проекту «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», плаванию обучаются воспитанники сразу десяти общеобразовательных школ Аликовского района с 1 по 11 классы.

По Указу Олега Николаева, обучение в регионе проводится на базе плавательных бассейнов, находящихся на балансе физкультурно-спортивных и образовательных организаций республики. Всего задействовано 60 бассейнов, ежегодно такие занятия охватывают 17 тысяч школьников. Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров сообщил, что повышение интереса к систематическим занятиям физкультурой и спортом является приоритетным направлением Стратегии социально-экономического развития Чувашии до 2035 года.