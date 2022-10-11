В Киеве и регионах вводят веерное отключение электричества с 11 октября 2022 года Фото: REUTERS

График почасового отключения электричества анонсировала компания "ДТЭК" бизнесмена Рината Ахметова с 11 октября 2022 года из-за повреждения энергетической инфраструктуры на Украине. Об этом сообщает интернет-издание "Страна" в своем Telegram-канале. Электричество будут отключать более чем на четыре часа.

"График почасового отключения потребителей электрической энергии по городу Киеву. Ориентировочное время применения: 8.00 – 12.00, 20.00 – 24.00", - пишет издание.

Компания "ДТЭК Сети" распределяет электроэнергию в пяти регионах Украины: в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. На сайте компании говорится, что она обслуживает 5,4 миллиона домохозяйств и 150 тысяч предприятий.

По данным “Страны”, в графике отключений указано десять районов города Киева: Днепровский, Дарницкий, Деснянский, Подольский, Шевченковский, Оболонский, Святошинский, Соломенский, Голосеевский, Печерский.

10 октября пресс-служба компании заявила, что для сбалансированной работы энергосистемы вводится график веерного отключения в Киевской области. Это обусловлено дефицитом энергомощностей, вызванного разрушением инфраструктуры региона.

"Государственная энергокомпания "НЭК Укрэнерго" с 11:20 ввела графики аварийного отключения электроснабжения. В него попали часть промышленных и бытовых клиентов Киевской области”, - заявляет компания.

Они также обратились к жителям Украины с просьбой не включать мощные электроприборы такие как: стиральные машины, бойлеры, кондиционеры, электрочайники и т.д., - в промежутке вечернего пика с 17:00 до 22:00.

Ранее Украинская компания «Укрэнерго» предупредила о перебоях с электричеством по всей территории страны в результате взрывов. Специалисты компании начали сразу оперативную работу по устранению неполадок и активации резервных источников энергии.

Взрывы на украинской территории начались 10 октября 2022 года.