Представитель Народной милиции ЛНР заявил об "упаднически настроениях" в Вооруженных силах Украины

В Народной милиции ЛНР сообщают, что ВСУ больше не проводят наступательные действия на Донбассе Фото: из соцсетей

Разведка Луганской народной республики (ЛНР) фиксирует массовые упаднические настроения среди украинских военнослужащих в зоне боевых действий после нанесенных 10 октября 2022 года масштабный ударов по критической инфраструктуре Украины. С соответствующим заявлением выступил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Наши разведчики уже фиксируют массовые упаднические настроения украинских военнослужащих, которые находятся на линии боевого соприкосновения. Прежде всего это связывают с этими ракетными ударами", - отметил он в интервью телеканалу "Соловьев. Live". По словам Марочко, о масштабе нанесенных ВС РФ ракетных ударов по целому ряду украинских городов и регионов бойцы ВСУ подробно узнают от своих родственников и друзей.

Он также уточнил, что в настоящее время ВСУ временно прекратили попытки наступательных действий на Донбасс в связи с большими потерями, однако не исключено, что боевики по приказу командования вновь могут попытаться пойти на подобные шаги (по мнению Марочко, они будут заранее неизбежно обречены на провал).

Ранее о провале попыток "контрнаступления" Украины в Херсонской области заявил замглавы военно-гражданской администрации этого региона Кирилл Стремоусов. По его словам, ВС РФ, благодаря оперативно и крайне эффективной работе систем ПВО, удалось предотвратить удар Вооруженных сил Украины по Антоновскому мосту (в настоящее время этот объект инфраструктуры цел и его безопасности в настоящее время ничего не угрожает).