Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах Западного военного округа

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу побывал на полигонах, где мобилизованных готовят к участию в российской военной спецоперации на Украине Фото: REUTERS

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично проверил занятия по тактической и огневой подготовке военных запаса, которым предстоит выполнять задачи в составе боевых подразделений ВС России.

Как поясняют в российском военном ведомстве, Шойгу побывал на полигоне в Западном военном округе, где сейчас идет подготовка мобилизованных россиян для участия в специальной военной операции РФ на Украине.

"Особое внимание глава российского военного ведомства уделил вопросам практической подготовки вновь прибывших граждан к выполнению задач в составе подразделений закрепления освобожденных территорий в тыловых районах проведения специальной военной операции", - подчеркивают в министерстве обороны России.

Частичная мобилизация была объявлена в РФ 21 сентября 2022 года по решению президента страны Владимира Путина. Отмечается, что в рамках проходящих в России мобилизационных мероприятий в армию планируется призвать порядка 300 тысяч резервистов (при этом, как пояснил Шойгу, призыв этих граждан будет проводить не единовременно, а постепенно и в "плановом порядке").

В Комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии полагают, что в случае успешного проведения в России частичной мобилизации переломный момент в специальной военной операции РФ на Украине может наступить уже в ближайшие месяцы (с ноября 2022 года по февраль 2023-го).