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Политика11 октября 2022 9:27

Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах Западного военного округа

Особое внимание министр обороны РФ уделил практической подготовке будущих участников СВО
Александр КИСЛОВ
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу побывал на полигонах, где мобилизованных готовят к участию в российской военной спецоперации на Украине

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу побывал на полигонах, где мобилизованных готовят к участию в российской военной спецоперации на Украине

Фото: REUTERS

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично проверил занятия по тактической и огневой подготовке военных запаса, которым предстоит выполнять задачи в составе боевых подразделений ВС России.

Как поясняют в российском военном ведомстве, Шойгу побывал на полигоне в Западном военном округе, где сейчас идет подготовка мобилизованных россиян для участия в специальной военной операции РФ на Украине.

"Особое внимание глава российского военного ведомства уделил вопросам практической подготовки вновь прибывших граждан к выполнению задач в составе подразделений закрепления освобожденных территорий в тыловых районах проведения специальной военной операции", - подчеркивают в министерстве обороны России.

Частичная мобилизация была объявлена в РФ 21 сентября 2022 года по решению президента страны Владимира Путина. Отмечается, что в рамках проходящих в России мобилизационных мероприятий в армию планируется призвать порядка 300 тысяч резервистов (при этом, как пояснил Шойгу, призыв этих граждан будет проводить не единовременно, а постепенно и в "плановом порядке").

В Комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии полагают, что в случае успешного проведения в России частичной мобилизации переломный момент в специальной военной операции РФ на Украине может наступить уже в ближайшие месяцы (с ноября 2022 года по февраль 2023-го).