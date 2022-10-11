Санкции ЕС против России вредят, в первую очередь, населению Европы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одной из главных целей Запада является разорение России за счет эскалации конфликта на Украине и санкций против страны, но в результате от этой политики страдают миллионы жителей Европы. Такое заявление сделала депутат бундестага Севим Дагделен. Ее слова приводит немецкое издание Junge Welt.

"Из-за санкционной политики все немецкое производство, основанное на дешевых и надежных поставках топлива из России, оказалось на кону, - подчеркнула Дагдален. - Евро падает по отношению к доллару, что приводит к росту цен на энергоносители, а миллионы людей в Европе разорены".

По ее словам, попытки США и Евросоюза сделать из президента России Владимира Путина изгоем на международной арене оказались тщетными. Более того, "глупая и безответственная стратегия" западных стран по военной поддержке Киева ставит мир на грань третьей мировой войны, уверена политик.

Как ранее писал сайт KP.RU, с начала 2022 года в Германии обанкротились 760 компаний, что на треть выше, чем за аналогичный период прошлого года. Ученые пришли к выводам, что на фоне энергетического кризиса в Европе их число продолжит существенно увеличиваться.

Напомним, китайские журналисты считают, что обострение энергетического кризиса в Европе и конфликт интересов между США и ЕС предвещают падение американской глобальной гегемонии. По их оценке, переход на "зеленую энергетику" стал одним из главных факторов роста цен на газ, а также нефть и электричество в Европе, что и привело к энергетическому кризису в регионе.