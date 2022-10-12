ДОМ.РФ направил первые 100 миллионов на строительство инфраструктуры для жилья на Сахалине

Какое главное требование покупателей к новостройкам? Еще пару десятилетий назад – близость метро (там, где оно есть; нет – расположение поближе к центру). Сейчас россияне обращают внимание на всю окрестную инфраструктуру – дороги, парковку, социальные объекты, магазины и места для отдыха. Чтобы все это было у новоселов ДОМ.РФ разработал и запустил механизм финансирования создания инфраструктурных объектов через облигации.

«Новый инструмент создания инфраструктуры в регионах был запущен ДОМ.РФ в 2021 году, – отметил директор подразделения Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ Александр Аксаков. - За это время он прошел своего рода «обкатку»: совершенствование условий реализации проектов с регионами и их согласование с Минстроем и Правительством РФ; расширение спектра применения инфраструктурных облигаций. Также появились дополнительные возможности для привлечения инвесторов. Теперь мы переходим к не менее важному этапу – непосредственно финансированию строек. В планах также выпуск новых ценных бумаг, что позволит масштабировать этот эффективный механизм».

На днях ДОМ.РФ направил первые 100 млн рублей на строительство автодороги для жилого комплекса «Уюн-парк» в Южно-Сахалинске. Проект реализуется с использованием инфраструктурных облигаций через механизм концессии.

На строительство транспортной инфраструктуры для жилищного комплекса ДОМ.РФ предоставит 6,8 млрд рублей, а общий объем льготного финансирования составит 9,4 млрд рублей. Помимо дорог, за счет инфраструктурного займа планируется создать объекты электроснабжения. Завершить работы планируется до II квартала 2025 года.

Финансирование на строительство квартала «Уюн-парк» на 300 тыс. кв. м предоставил Банк ДОМ.РФ. Возведение ЖК уже началось, ввод в эксплуатацию первой очереди ожидается в 2023 году, а полностью завершить проект хотят в III квартале 2027 года.

В перспективе в «Уюн-парк» ДОМ.РФ планирует реализовать проект арендного жилья на 148 квартир, заселение ожидается летом 2024 года.