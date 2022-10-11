ФСБ задержала бывших боевиков из банды Басаева и Хаттаба в Ставрополье и Томске

Бывшие боевики задержаны спустя 22 года после преступлений террористического характера Фото: Кадр видео

Двое бывших боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны в Ставропольском крае и Томске сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 11 октября 2022 года.

По данным следствия, задержанные причастны к нападениям на российских военных, при которых погибли 99 человек. Одно из них - это атака на псковских десантников на высоте 776 в районе села Улус-Керт. Бой состоялся в феврале-марте 2000 года. В ходе него погибли 84 десантника.

Им предъявлено обвинение в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. Также проверяется причастность одного из них к другим преступлениями.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Ставропольском крае сотрудники ФСБ задержали четырех злоумышленников, в том числе трех мужчин и женщину, которые готовили теракт на автовокзале. Один из боевиков дал признательные показания.