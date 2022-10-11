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Происшествия11 октября 2022 9:45

ФСБ задержала бывших боевиков из банды Басаева и Хаттаба в Ставрополье и Томске

Они причастны к нападениям на российских военных, при которых погибли 99 человек
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Бывшие боевики задержаны спустя 22 года после преступлений террористического характера

Бывшие боевики задержаны спустя 22 года после преступлений террористического характера

Фото: Кадр видео

Двое бывших боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны в Ставропольском крае и Томске сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 11 октября 2022 года.

По данным следствия, задержанные причастны к нападениям на российских военных, при которых погибли 99 человек. Одно из них - это атака на псковских десантников на высоте 776 в районе села Улус-Керт. Бой состоялся в феврале-марте 2000 года. В ходе него погибли 84 десантника.

Им предъявлено обвинение в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. Также проверяется причастность одного из них к другим преступлениями.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Ставропольском крае сотрудники ФСБ задержали четырех злоумышленников, в том числе трех мужчин и женщину, которые готовили теракт на автовокзале. Один из боевиков дал признательные показания.