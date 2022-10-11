Посольство Узбекистана в Киеве призвало граждан страны покинуть Украину

Власти Узбекистана предупредили граждан страны о необходимости как можно скорее покинуть Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство Узбекистана в Киеве просит граждан республики покинуть Украину и воздержаться от поездок в эту страну после российских ракетных ударов по ее инфраструктуре. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте диппредставительства.

Отмечается, что граждане Узбекистана должны покинуть Украину из-за обострения ситуации на фронтах, а также высокой вероятности взрывов и ракетно-артиллерийских ударов по всей территории Украины.

Ранее посольство Казахстана в Киеве на фоне ракетных ударов по Украине также официально призвало сограждан по возможности покинуть территорию Незалежной.

10 октября 2022 года взрывы фиксировали во многих областях страны. Ряд крупных городов остался без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены.

По словам российского президента Владимира Путина, поводом для ударов стали организованные украинские спецслужбами террористические акты на территории РФ (в том числе, и на объектах критической инфраструктуры страны).