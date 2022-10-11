В Керчи эвакуировали 44 социальных объекта из-за сообщения о минировании

Под угрозой минирования оказались 20 школ, 20 детсадов и 4 больницы Фото: REUTERS

Утром 11 октября глава администрации Керчи Святослав Брусаков сообщил о минировании в 20 школах, 20 детских садах и четырех больницы в Керчи (Республика Крым). В срочном порядке была проведена эвакуация персонала, детей и граждан. На месте “минирования” работали спецслужбы.

"20 школ, 20 садиков, четыре больницы эвакуированы, проверочные мероприятия еще проводятся, информация поступила в 08:00", - сказал он.

Одновременно сигнал о минировании поступил во все школы Феодосии и учреждения других населенных пунктов. Так власти Евпатории сообщили, что 37 учебных заведений города получили ложные сообщения о минировании. Детей немедленно эвакуировали, а занятия отменили на весь день.

Напомним, недавно случился теракт на Крымском мосту, во время которого загорелись вагоны локомотива и обвалились линии дорожного полотна. 10 октября сообщили, что на Крымском мосту необходимо заменить два железнодорожных пролета, но на работу моста ремонтные работы не повлияют. Восстановительные работы будут вести и под водой. Водолазы уже проверили опоры моста.

Сейчас движение по мосту осуществляется по уцелевшим полосам.