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Политика11 октября 2022 10:16

Лавров заявил, что поставки ПВО Киеву сделают США стороной конфликта

Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН

Поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) Киеву сделают Соединенные Штаты стороной конфликта. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 11 октября 2022 года.

"Де-факто, мне кажется, США уже давно участвуют в конфликте. Они предоставляют разведданные со спутников, в том числе коммерческих. - уточнил Лавров. - Есть все больше сведений, они убедительны, о том, что американцы помогают вербовать наемников. Свидетельства множатся и на Западе понимают, что они заходят дальше, чем собирались".

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