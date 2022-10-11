Кадыров заявил, что шанс на перемирие между Россией и Украиной упущен из-за действий Зеленского

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с жесткими публичными обвинениями в адрес украинского президента Владимира Зеленского Фото: из соцсетей

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что шанс на какое-либо перемирие между Россией и Украиной упущен стараниями президента страны Владимира Зеленского и представителей его ближайшего окружения.

По словам чеченского лидера, удары Вооруженных сил России по объектам критической инфраструктуры Украины являются справедливым возмездием за недопустимые и преступные действия киевского режима.

"То, что происходит сегодня, - возмездие за хладнокровно убитых и искалеченных детей, женщин, стариков. Шанс на какое-либо перемирие безвозвратно упущен стараниями безвольного Зеленского и его осатанелой шайки", - отметил политик в своем официальном телеграм-канале.

10 и 11 октября нынешнего года Вооруженные силы РФ нанесли массированные удары по различным важным объектам в целом ряде украинских регионов. По словам российского президента Владимира Путина, удары наносятся российской армией в ответ на террористические акты, спланированные, организованные и осуществленные украинскими спецслужбами (речь, в частности идет о резонансном подрыве Крымского моста, а также о попытках диверсий и терактов на Курской атомной электростанции). Как отмечают в Минобороны РФ, все удары российской армии достигли целей.