Лавров призвал Запад не спекулировать на теме возможного ядерного удара со стороны России Фото: REUTERS

Страны Запада, спекулирующие на теме ядерной войны и возможного ядерного удара со стороны России, должны осознавать свою ответственность, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Я бы сейчас посоветовал и американцам, и их сателлитам, которые тоже такими упражнениями занимаются, но не только им - нашим аналитикам, политологам тоже посоветовал бы - все-таки проявлять максимальную ответственность в своих публичных высказываниях», – сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 1».

Как отметил глава МИД РФ, Россия может применить ядерное оружие только в качестве ответной меры, что прописано в ее ядерной доктрине. Эти удары будут нанесены для того, чтобы не допустить уничтожения России, подчеркнул он.

Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что применение Россией ядерного вооружения возможно только в соответствии с доктриной.