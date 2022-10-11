Лавров заявил, что Запад хочет устранить Россию с геополитической арены

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил журналистам о намерении западных стран устранить Российскую Федерацию с геополитической арены. Соответствующее заявление прозвучало в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" во вторник, 11 октября 2022 года.

По словам главы внешнеполитического ведомства соответствующие сигналы посылаются российским партнерам, в том числе Индии и Китаю.

"Я думаю, на Западе все прекрасно понимают. И идет игра, чтобы устранить Россию на геополитической арене, - уточнил Лавров. - Посылаются сигналы Китаю, Индии, мол, смотрите, зря дружите с Россией - ее дни сочтены".

Как ранее писал сайт KP.RU, депутат бундестага Севим Дагделен выразила мнение, что одной из главных целей Запада является разорение России за счет эскалации конфликта на Украине и санкций против страны, но в результате от этой политики страдают миллионы жителей Европы