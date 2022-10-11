Лавров заявил, что Украина прекратила переговоры с Россией по приказу США Фото: REUTERS

Власти Украины прекратила переговоры с Россией по прямому приказу Соединенных Штатов и Великобритании, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы сидели за переговорным столом с украинской стороной до конца марта. Эти переговоры были прекращены по прямому приказу Вашингтона и Лондона. К ним пытаются пристроиться всякие прибалты и поляки. Зеленский многократно заявлял, что он не собирается вести переговоры. И законодательно закрепил запрет переговоров», – заявил дипломат в эфире телеканала «Россия 1».

Как отметил глава МИД России, Москва никогда не напрашивалась на переговоры, но готова к ним. Все разговоры о том, что Россия не хочет вступать в контакт, являются ложью, добавил он. Вместе с тем Лавров допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может забыть про то, как сам прекратил переговорный процесс.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин призвал Киев прекратить боевые действия и вернуться к переговорам.

Как ранее писал сайт KP.RU, Зеленский на заседании ООН заявил, что если Россия признает результаты референдумов, то ему с Путиным «больше не о чем разговаривать».