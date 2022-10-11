Лавров заявил, что поставленные Путиным задачи по СВО будут выполнены

Россия не допустит вседозволенности со стороны Украинского государства Фото: REUTERS

Сегодня, 11 октября, в эфире телеканала “Россия 1” министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что задачи по специальной военной операции, поставленные некогда президентом России Владимиром Путиным, будут выполнены. Российская Федерация, по его словам, не допустит, чтобы украинское государство продолжало проявлять “вседозволенность” в своих действиях.

“Где же пределы тех задач, которые мы ставим во время СВО. Президент поставил эти задачи, они будут достигнуты. Украина не должна быть государством, которому все дозволено”, - сказал Лавров.

Он считает, что “вседозволенность” Украины переходит границы, обвиняя Киев в убийствах журналистов и политических деятелей. При этом он отмечает страны Запада, которые “играют в игру "ничего не вижу, ничего не слышу", когда это делает Владимир Зеленский”.

“Не Зеленский определяет действия против России, а ему приказывают”, - считает Лавров.

Во время выступления глава МИД также отметил, что страны Запада, спекулирующие на теме ядерной войны и возможного ядерного удара со стороны России, должны осознавать свою ответственность.