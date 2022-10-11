Лавров пошутил о призраке коммунизма в ответ на вопрос о деэскалации

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос, бродит ли по Украине "призрак деэскалации". Глава внешнеполитического ведомства продемонстрировал чувство юмора в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" во вторник, 11 октября 2022 года.

"Если по Марксу, то не знаю когда. Сколько там призрак коммунизма бродил. Надеюсь, мы будем успешнее и быстрее", - пошутил Лавров, говоря о том, когда ситуация в Незалежной будет урегулирована.

Как ранее писал сайт KP.RU, Москва заинтересована в возобновлении переговоров с Киевом по мирному урегулированию ситуации на Украине, однако в настоящее время к этому нет никаких предпосылок. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в сентябре. Позднее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от любых переговоров с Россией.