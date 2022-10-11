Reuters: Зеленский будет просить лидеров G7 усилить военную помощь Украине

Западные СМИ заявили, что команда Владимира Зеленского будет требовать усилить военную помощь Украине Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с лидерами G7 ("большой семерки") 11 октября 2022 года и попросит еще больше оружия для Киева. Информацию об этом распространило агентство Reuters.

По данным издания, в офисе украинского президента уже окончательно решили, что Владимир Зеленский в ходе своего выступления на данной встрече сделает особый акцент на необходимости скорейшего усиления военных поставок Киеву западного оружия.

Особенное внимание, как ожидается, будет уделено средствам противовоздушной обороны (ПВО) для защиты от российских крылатых ракет.

В команде Зеленского, по информации Reuters, очень рассчитывают на то, что Запад предоставит Украине новейшие средства ПВО, что Киев мог попытаться противостоять ударам Вооруженных сил РФ по объектам критической инфраструктуры страны.

Собирается ли Запад удовлетворять просьбу Зеленского об активизации военной помощи Украины, пока не сообщается (по предварительным данным, никаких официальных и окончательных решений на этот счет пока что не принято).