Лавров отметил двойные стандарты Запада в отношении диверсий на Крымском мосту и на "Северных потоках" Фото: REUTERS

Глава МИД Сергей Лавров обвинил Запад в двойных стандартах в отношении России. Об этом он заявил в эфире канала “Россия 1”. По его словам, в диверсиях на Крымском мосту и “Северных потоках” западные государства не доверяют России, придерживаясь собственных версий, приближенных к украинской стороне.

“Крымский мост - США тоже признались, что это дело рук спецслужб Украины. А в Германии, я читал, сомневаются в той версии, которую предложила РФ. Вот сейчас сказали - да, Крымский мост, произошел акт саботажа. Но мы не до конца доверяем России. А вот то, что касается "Северного потока 1" и "Северного потока 2" - тоже не допускают”, - сказал Лавров.

Евросоюз, считает глава МИД, расследует ущерб собственности России, не допуская при этом Москву к расследованию. По его мнению, в этом случае имеют место быть двойные стандарты, потому что к следственным мероприятиям привлекаются американские специалисты, а не российские.

Лавров также отметил несправедливость и “непорядочность” ЕС в формулировках нового пакет санкций. В качестве примера он привел философа Дугина, против которого ввели ограничения в восьмом пакете.

Напомним, 6 октября, служба безопасности Швеции установила, что неподалеку от "Северных потоков" произошли взрывы. Таким образом, результаты проверки подтверждают версию о том, что причиной утечек на газопроводах стала диверсия. Власти Швеции при этом отказываются допускать Россию к расследованию, ссылаясь на конфиденциальность следствия.

В Минобороны Британии считают, что нельзя допускать Москву к расследованию. По мнению представителя ведомства это все равно, что “держать лису подальше от курятника”.

Отдельные страны, например, как Германия хотят провести расследование самостоятельно, обосновывая это тем, что под угрозой находятся стратегические инфраструктуры ФРГ.

При этом в Германии считают, что теракт на Крымском мосту спланирован извне, а его цель — поставить крест на переговорах по украинскому конфликту.