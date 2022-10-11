Посол Украины в Британии Пристайко напомнил, что Киев всегда хотел уничтожить Крымский мост

Посол Украины в Британии напомнил, что Киев всегда хотел уничтожить Крымский мост Фото: ТАСС

Власти Украины всегда стремились уничтожить Крымский мост и не скрывали этого, заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко, комментируя причастность Киева к теракту на мосту.

«Что я должен сказать, так это то, что мы с самого начала говорили, что мы попытаемся уничтожить мост, как только у нас появится такая возможность», – сказал дипломат в эфире телеканала Sky News.

Как писал сайт KP.RU, В субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда. Предварительно погибли три человека. Ударная волна была такой силы, что обрушились два пролета автомобильной части моста. Арки моста не пострадали.

Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив.