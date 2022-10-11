Росфинмониторинг внес компанию Meta* в список террористов и экстремистов

По решению Росфинмониторинга компанию Meta* в РФ официально приравняли к экстремистам и террористам Фото: ТАСС

Росфинмониторинг внес компанию Meta*, которая ранее носила название Facebook, в перечень террористов и экстремистов.

Информация об этом опубликована на официальном сайте российского надзорного ведомства.

Ранее Meta приняла решение временно разрешить пользователям в некоторых странах насильственные высказывания в отношении российских военнослужащих на своих платформах Facebook** и Instagram***. Там заверили, что не допустят призывов к насилию в отношении простых россиян.

После этого Генпрокуратура попросила суд официально признать Meta экстремистской организацией (иск надзорного ведомства в итоге был удовлетворен судом и соответствующее решение о признании компании американского миллиардера Марка Цукерберга экстремистской на территории РФ было принято), а СКР возбудил против сотрудников компании уголовное дело об экстремизме.

*Компания Meta официально признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России.

**соцсеть заблокирована в РФ, является продуктом признанной в России экстремистской компании Meta

***соцсеть заблокирована в РФ, является продуктом признанной в России экстремистской компании Meta