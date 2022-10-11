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Политика11 октября 2022 11:34

Взрывы прогремели в шести областях Украины

В их числе Киевская, Одесская и Днепропетровская области
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Взрывы зафиксированы в шести областях Украины

Взрывы зафиксированы в шести областях Украины

Фото: REUTERS

Взрывы прогремели в шести областях Украины во вторник, 11 октября 2022 года. Об этом сообщают украинские средства массовой информации.

В числе таких регионов названы Винницкая, Днепропетровская, Киевская, Николаевская, Одесская и Ровенская области.

В некоторых из этих регионов фиксируются отключения электроэнергии. Точных данных о масштабах разрушений к данному моменту не имеется.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство обороны России сообщило о нанесении новых ракетных ударов по объектам военного управления и энергетики Украины. В ведомстве добавили, что все намеченные цели были успешно поражены.

Напомним, днем ранее президент РФ Владимир Путин заявил о массированных атаках по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Российский лидер отметил, что в случае, если продолжатся агрессивные действия в адрес России, последует ответ, соразмерный по своим масштабам уровню угрозы.