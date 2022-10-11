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Политика11 октября 2022 11:36

В Кремле негативно оценивают объявление Украиной в розыск российских политиков

Ранее СБУ объявила в розыск Медведева, Захарова и Шойгу
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Кремле негативно оценивают объявление Украиной в розыск российских политиков

В Кремле негативно оценивают объявление Украиной в розыск российских политиков

Фото: REUTERS

Кремль негативно оценивает объявление в розыск российских политиков со стороны Службы безопасности Украины (СБУ), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Негативно воспринимаем», – прокомментировал решение СБУ официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Как писал сайт KP.RU, СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева. Замглавы российского Совбеза разыскивают, за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Кроме того, на Украине в розыск объявлена официальный представитель МИД России Мария Захарова, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр обороны России Сергей Шойгу и еще ряд российских чиновников.

Тем временем глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку незаконному уголовному преследованию российских чиновников со стороны украинской Службы безопасности Украины.