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Политика11 октября 2022 11:42

Песков заявил, что поставки американского оружия Киеву делают конфликт "максимально больным" для Украины

Представитель Кремля отметил, что поставки западного вооружения не изменят цели и задачи СВО
Александр КИСЛОВ
Дмитрий Песков сделал важное заявление по поводу влияния поставок западного оружия Киеву на ход СВО на Украине

Дмитрий Песков сделал важное заявление по поводу влияния поставок западного оружия Киеву на ход СВО на Украине

Фото: REUTERS

Поставки США Киеву современных систем ПВО сделает конфликт дольше и болезненней для украинской стороны, но ни в коем случае не изменят целей России. С соответствующим заявлением 11 октября 2022 года публично в ходе общения с журналистами выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, военные поставки, направляемые Украине странами Запада, в принципе не могут изменить цели и задачи российской специальной военной операции, которая была начата 24 февраля нынешнего года по решению президента РФ Владимира Путина.

"Мы вместе с вами вчера узнали о таких намерениях из официальных заявлений по системам ПВО. Еще раз повторяю, это сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны, но это не изменит нашего целеполагания и конечного результата", - цитирует официального представителя Кремля информагентство РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что поставляемое Киеву западное вооружение, как и каналы его поставок на Украину, являются легитимными целями российских Вооруженных сил в ходе проведения СВО. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что российские военные регулярно уничтожают поставленное ВСУ западными странами оружие (в частности, это делается с помощью высокоточных ракетных ударов).