Путин сообщил, о чем будет говорить с гендиректором МАГАТЭ

Владимир Путин обсудит с гендиректором МАГАТЭ стабильность на энергетических рынках Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что проинформирован насчет ситуации вокруг ЗАЭС и сегодня, 11 октября 2022, встретится с гендиректором миссии МАГАТЭ. Об этом он сообщил во время встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном.

“Я знаю об озабоченности вокруг ЗАЭС и всех событиях вокруг нее. Расскажу подробно об этом. Сегодня у меня во второй половине дня встреча с гендиректором МАГАТЭ. Что касается двусторонних отношений, они развиваются очень успешно”, - сказал Путин.

По его слова, Москва работает активно и в рамках ОПЕК+, и на АЭС. Россия стремится к стабилизации ситуации на энергетическом рынке, считает президент. Действия, направлены не во вред кому-либо, а во благо. Среди приоритетных задач для достижения стабильности Путин назвал уверенность и спокойствие потребителей и поставщиков энергоресурсов, баланс спроса и предложения, а также актуализацию повестки среди представителей российской власти по ситуации на рынке.

Помимо вопросов энергетической стабильности, президент России обсудил с главой ОАЭ ситуацию в ближневосточном регионе, в частности обстановку вокруг Сирии.

Напомним, не так давно председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «Запорожская атомная электростанция».