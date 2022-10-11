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Политика11 октября 2022 12:10

Глава британской спецслужбы Флеминг сообщил, что Россия имеет "глубокий запас" вооружений

По его мнению, надеяться на то, что "у РФ кончатся ракеты", просто глупо
Александр КИСЛОВ
По мнению Джереми Флеминга, военную мощь и могущество России не стоит недооценивать

По мнению Джереми Флеминга, военную мощь и могущество России не стоит недооценивать

Фото: REUTERS

Руководитель британской спецслужбы радиоэлектронной разведки, Центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг рассказал о том, что Россия в настоящее время обладает глубокими запасами вооружений.

Соответствующее заявление Флеминг сделал в прямо эфире BBC, отрывок из его интервью британским журналистам доступен в официальном аккаунте сети микроблогов Twitter (заблокирована в РФ).

По его словам, масштабные удары по объектам инфраструктуры на Украине, которые Вооруженные силы России осуществили 10 октября нынешнего года, наглядно показали, что у Москвы на сегодняшний день очень боеспособная военная машина, несмотря на интенсивный характер боевых действий на Украине.

Флеминг в связи с этим призвал экспертов и политиков Запада реалистично оценивать военную мощь и боеспособность РФ и обязательно учитывать все это при анализе хода проведения российской спецоперации на Украине.