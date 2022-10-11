Глава британской спецслужбы Флеминг сообщил, что Россия имеет "глубокий запас" вооружений

По мнению Джереми Флеминга, военную мощь и могущество России не стоит недооценивать Фото: REUTERS

Руководитель британской спецслужбы радиоэлектронной разведки, Центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг рассказал о том, что Россия в настоящее время обладает глубокими запасами вооружений.

Соответствующее заявление Флеминг сделал в прямо эфире BBC, отрывок из его интервью британским журналистам доступен в официальном аккаунте сети микроблогов Twitter (заблокирована в РФ).

По его словам, масштабные удары по объектам инфраструктуры на Украине, которые Вооруженные силы России осуществили 10 октября нынешнего года, наглядно показали, что у Москвы на сегодняшний день очень боеспособная военная машина, несмотря на интенсивный характер боевых действий на Украине.

Флеминг в связи с этим призвал экспертов и политиков Запада реалистично оценивать военную мощь и боеспособность РФ и обязательно учитывать все это при анализе хода проведения российской спецоперации на Украине.