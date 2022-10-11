Видео задержания членов банды Басаева и Хаттаба показала ФСБ

Двое бывших боевиков из банды Хаттаба и Басаева задержаны в России Фото: Кадр видео

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео задержания двоих членов банды Басаева и Хаттаба, которые, по данным следствия, участвовали в нападениях на российских военнослужащих в 2000 году.

На кадрах видно, как подозреваемых задерживают по одному и сопровождают в Следственный комитет России для проведения допросов и других действий по расследованию уголовных дел о вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.

Как ранее писал сайт KP.RU, задержания бывших боевиков прошли в Ставропольском крае и Томске. Следственные органы обвиняют их в участии в нападениях на российских военных, при которых погибли 99 человек.

Одно из них - это атака на псковских десантников на высоте 776 в районе села Улус-Керт. Бой состоялся в феврале-марте 2000 года. В ходе него погибли 84 десантника.

Напомним, в конце 2021 года сотрудники ФСБ России сообщили о задержании двух бандитов, которые входили в террористические группы Басаева и Хаттаба.

Эти бандформирования совершили в 1999 году серию нападений на населенные пункты Ботлихского района, где в ходе боев погибло более 280 и получило ранения свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, был нанесен значительный ущерб экономике республики Дагестан.