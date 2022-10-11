Владимир Путин выступит на международном форуме «Российская энергетическая неделя» 12 октября

Путин выступит на форуме "Российская энергетическая неделя" во вторник 12 октября. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя». Об этом во вторник 12 октября сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что основной темой форума станет развитие глобальной энергетики в многополярном мире.

Напомним, пятый, юбилейный форум «Российская энергетическая неделя» начнет работу 12 октября в Москве. Площадка проведения форума – ЦВЗ «Манеж».

Ранее сообщалось, что в первый день форума пройдут такие важные сессии, как: «Россия – Африка: устойчивое энергетическое развитие»; «БРИКС+: потенциал в сфере технологического партнерства»; «Нефть: стратегия развития» и многие другие. Так же в этот день пройдет 61-е заседание Электроэнергетического совета СНГ. Участники смогут обсудить и ряд других важных тем.

Также сообщалось, что пятница 14 октября станет на форуме Молодежным днем.