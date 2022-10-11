Премьер Венгрии считает, что мир на Украине возможен только после переговоров России и США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: REUTERS

Установление мира на Украине возможно только путем переговоров между Россией и Соединенными Штатами, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Перемирие должно быть заключено не между Россией и Украиной, а между Вашингтоном и Москвой. Тот, кто думает, что этот конфликт будет завершен путем российско-украинских переговоров, не живет в этом мире. Реальность выглядит иначе», – заявил политик в интервью журналу Cicero.

По мнению главы венгерского правительства, Украина способна обороняться только за счет военной поддержки от США, а сам конфликт стал возможным только потому, что так захотел Вашингтон.

При этом Орбан не считает президента США Джо Байдена подходящей для переговоров фигурой, поскольку он слишком далеко зашел в своих высказываниях о российском лидере Владимире Путине. Надежда на мир связана с именем Дональда Трампа, заявил премьер Венгрии.